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الأجواء اللطيفة تستمر وتحذيرات من أجواء حارة منتصف الأسبوع

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 15-06-2025 06:53 ص
الوكيل الإخباري-   تكون درجات الحرارة، اليوم الأحد، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا نسبيًّا في مناطق البادية، وحارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الاثنين معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا نسبيًّا في مناطق البادية، وحارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولا سيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويطرأ، الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويطرأ، الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًّا نسبيًّا في أغلب المناطق، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم الأحد، بين 31 - 20 درجة مئوية، وغرب عمان 29 - 18، والمرتفعات الشمالية 26 - 19، ومرتفعات الشراة 27 - 16، ومناطق البادية 36 - 21، ومناطق السهول 30 - 20، والأغوار الشمالية 37 - 21، والأغوار الجنوبية 39 - 24، والبحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.
 
gnews

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