الأردنيون على موعد مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 35- 24 درجات مئوية، وفي غرب عمان 33- 22، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراة 31- 18 ، وفي مناطق البادية 39 - 23 ، وفي مناطق السهول 34 - 22 ، وفي الأغوار الشمالية 41- 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 28، وفي البحر الميت 43 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 27 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تنخفض الجمعة درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ السبت انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



أما الأحد، فيكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.







