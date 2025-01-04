الأردنيون على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الأحد

السبت، من المتوقع أن تشهد المملكة ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. خلال ساعات الليل، تبقى الأجواء باردة مع استمرار ظهور الغيوم.
أما يوم الاثنين، فتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ونوهت من الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
ودعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة تحديثات النشرات الجوية والالتزام بالتحذيرات لتجنب أي مخاطر محتملة.
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