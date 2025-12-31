الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

12:58 ص

الوكيل الإخباري- أوضحت الأرصاد الجوية أن يوم الأربعاء يشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة نهارًا، مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة. أمّا ليلًا، فيسود طقس أكثر برودة مع استمرار ظهور الغيوم في شمال المملكة. اضافة اعلان





وحذّرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



وبيّنت الأرصاد أن يوم الخميس، بمشيئة الله، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا يتحول إلى غائم، مع هطول أمطار تبدأ فجرًا من شمال المملكة وتمتد تدريجيًا مع ساعات العصر إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.



وأضافت أن الأمطار قد تكون غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، محذّرة من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



ويتوقع أثناء الليل أن تمتد الأمطار تدريجيًا إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.



وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعة الهبات ما بين 50–60 كم/الساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، قبل أن تتحول ليلًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.



أمّا يوم الجمعة، فيسود طقس بارد وغائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات. وخلال ساعات المساء والليل، تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، مع توقع تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.



وأشارت الأرصاد إلى أن يوم السبت يكون الطقس مستقرًا في كافة المناطق، وباردًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، بينما يزداد الطقس برودة ليلًا.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين، مع تأثّر المملكة بمنخفض يوم الخميس، إلى الابتعاد عن مجاري السيول وتوخي الحيطة والحذر، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، وعدم المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار في بعض المناطق.

