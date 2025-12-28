الأردنيون على موعد مع منخفض جديد

01:00 م

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ، إنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد الاثنين ، وسط توقعات بهطولات غزيرة من المطر.





وفي التفاصيل، تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي آخر سوف يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص، ويكون الطقس باردا وغائما مع تجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ومن المتوقع بإذن اللّٰه أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد.



وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها من (70-60) كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر.



ويكون الطقس الثلاثاء، باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

