الأردن.. أجواء باردة وحالة عدم استقرار جوي بعد ظهر اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع فرص لهطول الأمطار في بعض الفترات، ورياح نشطة في بعض المناطق. اضافة اعلان





الأربعاء، الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتأثر المملكة تدريجيًا في ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد.



في المساء قد تمتد الأمطار إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. ليلاً، يكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا جدًا، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.



الخميس، طقس بارد وغائم جزئيًا، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر شمال المملكة. الرياح غربية نشطة السرعة، قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. ليلاً، يكون الطقس شديد البرودة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.



الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



تحذيرات:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

خطر احتمال يوم الأربعاء تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

خطر شدة سرعة الرياح يوم الخميس وتأثيرها على الأجسام غير المثبتة.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.

تنبيه من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

