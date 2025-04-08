الأردن.. أجواء جافة ومغبرة ودافئة في عموم المناطق واحتمال سقوط أمطار بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-10درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة ومغبرة بوجه عام ودافئة في اغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر ولاسيما في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها على الطرق الخارجية.

اضافة اعلان



ويطرأ يوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء مغبرة و معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها 60 كم/س في بعض المناطق، في حين ينحصر الغبار تدريجيا عن شمال ووسط المملكة بينما تبقى الاجواء مغبرة في شرق وجنوب المملكة، ويكون الطقس باردا نسبيا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال مع ساعات الليل المتاخرة لهطول زخات خفيفة من المطرفي شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .