الأردن.. أجواء ماطرة وحالة عدم استقرار جوي غدا الأربعاء

الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة خلال ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً خاصة في المرتفعات الجبلية العالية، مع تشكل الضباب والصقيع في بعض المناطق.
الأربعاء، أجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وخلال ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات من المطر شمال ووسط المملكة، تمتد لاحقاً إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً. الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الخميس، طقس بارد وغائم جزئياً، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في ساعات الصباح شمال المملكة. الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.
الجمعة ، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتنحسر حالة عدم الاستقرار تدريجيا ، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية على هذه المناطق
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الثلاثاء
-
الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي
-
الأرصاد: حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي قادمة للمملكة
-
الارصاد : امطار الاثنين وهذه فرص تساقط الثلوج
-
الارصاد : زخات ثلجية على هذه المناطق الليلة وفجر الاثنين
-
منخفض قطبي جديد يؤثر على الاردن بهذا الموعد
-
فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن