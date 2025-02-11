الأردن.. أجواء ماطرة وحالة عدم استقرار جوي غدا الأربعاء

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع فرص لهطول زخات من المطر في بعض الفترات، ورياح نشطة في بعض المناطق. اضافة اعلان





الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة خلال ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً خاصة في المرتفعات الجبلية العالية، مع تشكل الضباب والصقيع في بعض المناطق.



الأربعاء، أجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وخلال ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات من المطر شمال ووسط المملكة، تمتد لاحقاً إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً. الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الخميس، طقس بارد وغائم جزئياً، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في ساعات الصباح شمال المملكة. الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.



الجمعة ، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتنحسر حالة عدم الاستقرار تدريجيا ، مع بقاء الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

