الأردن.. ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء ، ترتفع درجات الحرارة قليلًا، لكن الأجواء تبقى باردة جدًا في معظم المناطق، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتشتد البرودة ليلًا. يُحذّر من خطر الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر.
الأربعاء ،يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لكنها تبقى أقل من معدلاتها العامة، مع طقس بارد في أغلب المناطق. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويُتوقع تشكّل الصقيع ليلًا في المرتفعات الجبلية العالية والبادية.
الخميس ، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها العامة، مع أجواء باردة في المرتفعات والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والعقبة. الرياح شرقية خفيفة السرعة، ويبقى خطر الصقيع قائمًا صباحًا في المرتفعات العالية وأجزاء من البادية.
الجمعة ، تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة شمال ووسط المملكة. الرياح جنوبية شرقية خفيفة، تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.
ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الدافئة نتيجة الأجواء شديدة البرودة ، كما حذرت من خطر تشكّل الصقيع والانجماد، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل.
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