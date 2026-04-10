الأردن تحت تأثير أجواء باردة نسبيًا حتى مطلع الأسبوع

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار أحيانًا في مناطق البادية.



كما تبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويطرأ الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 18 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 10، وفي الأغوار الشمالية 27 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 17 درجة مئوية.





