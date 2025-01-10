الأردن تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي.. أمطار غزيرة في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة تدريجيا في ساعات ما بعد ظهر اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، لتشمل في ساعات المساء والليل مناطق من شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في أجزاء من البادية ومرتفعات الشراة، ومن احتمال تدني مدى الروية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة بسبب جريان المياه، خاصة في شمال المملكة.



وتنخفض درجات الحرارة قليلًا يوم غد السبت، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، خاصة فوق الجبال، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.