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الأردن تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي ليومين

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 26-01-2025 06:49 ص

الوكيل الإخباري-  تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الأحد والاثنين، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

الأحد، تشهد المملكة في ساعات ما بعد الظهر أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً. يُحتمل أيضاً لفترة قصيرة تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية والوسطى.

وحذرت الأرصاد من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرق المبتلة.

الاثنين، يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار نهاراً مع أجواء باردة نسبياً وهطول بمشيئة الله زخات مطرية متفرقة خاصة في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد. مع ساعات المساء، يميل الطقس إلى الاستقرار.

وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في مناطق البادية الشمالية الشرقية.

الثلاثاء، تستقر الأجواء نسبياً، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

الأربعاء، يبقى الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة جنوب المملكة.

ونصحت الأرصاد بالقيادة بحذر على الطرقات المبتلة والانتباه من تدني الرؤية بسبب الغبار أو الضباب، وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية.

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