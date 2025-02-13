الأردن.. تقلبات جوية وأجواء غير مستقرة خلال الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بأجواء باردة وغير مستقرة، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها العامة في بعض الفترات، مع فرص لهطول زخات من المطر وتشكل الصقيع في بعض المناطق.



الخميس، تسجل درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا لتبقى دون معدلاتها العامة، ويسود طقس بارد وغائم جزئيًا في معظم المناطق. تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر شمال المملكة وأجزاء محدودة من الوسط، فيما تنشط الرياح الغربية وتكون سرعتها عالية أحيانًا، مما يثير الغبار في المناطق الجنوبية والشرقية.



ليلاً، يكون الطقس باردًا جدًا مع تشكل الصقيع في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية العالية، وسط رياح غربية معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وإثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.



الجمعة، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة.



وفي ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليصبح الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الشمالية، وتشكل الصقيع صباحًا في المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.



السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويسود طقس بارد في أغلب المناطق، ومائل للدفء قليلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا.



خلال ساعات الليل، تتزايد كميات الغيوم، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وسط رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.



الأحد، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة. في ساعات الصباح، يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر شمال وشرق المملكة، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في أقصى البادية الشمالية الشرقية، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلًا، يكون الطقس باردًا جدًا في المرتفعات الجبلية وباردًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ورياح غربية خفيفة السرعة.

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