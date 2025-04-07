الأردن.. طقس متقلب والأجواء تميل للون الصحراوي بفعل الغبار

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الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس دافئا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق.



وتتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بمنخفض جوي خماسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-9 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا ومغبرًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق.



اما الأربعاء، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.



كما ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 15،وفي مرتفعات الشراة 24 - 14، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 32 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.