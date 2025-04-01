الأردن.. طقس متقلب وتحول مفاجئ في الأجواء خلال الأيام المقبلة

12:45 ص

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الوكيل الإخباري- تشير التوقعات إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، حيث تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (6-7) درجات مئوية، ليسود طقس دافئ في معظم المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية، ترافقها هبات قوية أحيانًا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في العديد من المناطق، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في البادية والطرق الخارجية. اضافة اعلان





ومع ساعات المساء والليل، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات خفيفة وغير منتظمة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، فيما تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتبدأ الأجواء بالميل إلى البرودة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم الثلاثاء:



عمان: 26م - 12م



الأغوار والبحر الميت والعقبة: 35م - 20م





تحذيرات وتنبيهات ليوم الثلاثاء:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في البادية والطرق الخارجية.



تنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولًا مطريًا.



((انخفاض تدريجي في الحرارة اعتبارًا من الأربعاء))



يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الأربعاء، ليسود طقس لطيف في أغلب المناطق، يميل إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، في حين يبقى دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.



وتستمر الأجواء اللطيفة يومي الخميس والجمعة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية، حيث يكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ويميل إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يبقى دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى لأيام الأربعاء والخميس والجمعة :



عمان: 22م - 10م



الأغوار والبحر الميت والعقبة: 31م - 19م