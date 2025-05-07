الأربعاء 2025-05-07 09:05 ص
 

الأردن على موعد مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية نهاية الأسبوع

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أرشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 06:43 ص

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث تسود أجواء دافئة في معظم المناطق، وتميل إلى الحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية في بعض الأيام.

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الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسا ودافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة. أما ليلا، فيسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بعض الغيوم العالية.


الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة نهارا، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة، ليلا، وتبقى الأجواء لطيفة ليلا في أغلب المناطق، ودافئة في المناطق المنخفضة.


الجمعة، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع، لتتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بما يقارب (5-7) درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في الرياح أحيانا.


السبت، تسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح تتحول تدريجيا من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

 
gnews

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