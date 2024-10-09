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الأرصاد: أجواء اعتيادية مع رياح غربية خفيفة خلال نهاية الأسبوع

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الأربعاء، 09-10-2024 06:53 ص
الوكيل الإخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارا نسبيا في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيًا معتدلًا، فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى درجات الحرارة يوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا للحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 35 - 18, وفي مناطق السهول 30 - 20, وفي الأغوار الشمالية 36 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.
 
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