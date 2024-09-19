الأرصاد: أجواء الجمعة مناسبة للرحلات

وفي صباح غد الجمعة ، ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومناسب لممارسة النشاطات الخارجية .
وبحسب الأرصاد فيكون الطقس حاراً صباح الجمعة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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