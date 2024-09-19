الأرصاد: أجواء الجمعة مناسبة للرحلات

الوكيل الإخباري-

كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس ، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الحرارة لطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. اضافة اعلان







وفي صباح غد الجمعة ، ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومناسب لممارسة النشاطات الخارجية .

وبحسب الأرصاد فيكون الطقس حاراً صباح الجمعة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.