الأرصاد: أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ولا مؤشرات على منخفضات جديدة

الثلاثاء والأربعاء ، من المتوقع بإذن الله أن يكون الطقس خلال النهار باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، ومائلًا للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية (الثلاثاء) ومتوسطة وعالية (الأربعاء)، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء الأربعاء إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
أما خلال الليل، فيسود طقس بارد في معظم المناطق وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح تكون خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء في مناطق البادية.
الخميس والجمعة ، بمشيئة الله، تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الخميس ويستمر الانخفاض يوم الجمعة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار.
أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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