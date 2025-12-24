الأربعاء 2025-12-24 12:30 ص

الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا

الأربعاء، 24-12-2025 12:01 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستبقى تحت تأثير أجواء باردة نسبيًا حتى يوم الخميس، حيث تسجّل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.اضافة اعلان


وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في كل من الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون باردة بوجه عام، مع رياح خفيفة السرعة، ما يستدعي الانتباه خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر، نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.
 
 


