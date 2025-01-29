الأرصاد: أجواء باردة ولا أمطار حتى نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس، مشيرة إلى عدم تأثر المملكة بأي حالات عدم استقرار أو أمطار جديدة حتى نهاية الشهر الحالي. اضافة اعلان





الأربعاء نهارًا ، الطقس مائل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



الخميس نهارًا، ترتفع درجات الحرارة قليلاً بحيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الطقس مشمس ومائل للدفء في أغلب المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



الجمعة نهارًا، انخفاض قليل في درجات الحرارة، طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.