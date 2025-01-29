الأرصاد: أجواء باردة ولا أمطار حتى نهاية الشهر الحالي

الأربعاء نهارًا ، الطقس مائل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
الخميس نهارًا، ترتفع درجات الحرارة قليلاً بحيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الطقس مشمس ومائل للدفء في أغلب المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
الجمعة نهارًا، انخفاض قليل في درجات الحرارة، طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.
ليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
-
الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام القادمة
-
تنبيهات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الاثنين
-
الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!
-
تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات
-
الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق
-
الأردن تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي ليومين