الأرصاد: أجواء حارة نسبيا اليوم الثلاثاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 19، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 33- 21 ، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
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