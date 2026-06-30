الثلاثاء 2026-06-30 07:48 ص

الأرصاد: أجواء حارة نسبيا اليوم الثلاثاء

أجواء حارة نسبيا الثلاثاء
ارشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، لاسيما في مناطق البادية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 19، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 33- 21 ، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.
 
 


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الطقس الأرصاد: أجواء حارة نسبيا اليوم الثلاثاء

الإعلامي محمد الوكيل

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