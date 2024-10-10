الأرصاد: أجواء خريفية اعتيادية نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا للحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة خريفيًا معتدلًا للحرارة في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



يطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا للحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.