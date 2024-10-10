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الأرصاد: أجواء خريفية اعتيادية نهاية الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 07:11 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا للحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة خريفيًا معتدلًا للحرارة في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


يطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا للحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


يبقى الطقس يوم الأحد، خريفيًا معتدلًا، فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13, وفي مناطق البادية 33 - 17, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 34 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

 
gnews

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