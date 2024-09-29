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الأرصاد: أجواء خريفية اعتيادية وفرصة لزخات مطرية خفيفة في هذا الموعد

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الأحد، 29-09-2024 06:55 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، خريفيًا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الثلاثاء، تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.


ويبقى الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 15, وفي مناطق البادية 35 - 18, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.

 
gnews

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