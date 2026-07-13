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الأرصاد: أجواء صيفية عادية الاثنين

أجواء صيفية عادية الاثنين
ارشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 39- 21، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 28، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 40- 27 درجة مئوية.
 
 


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