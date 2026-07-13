الأرصاد: أجواء صيفية عادية الاثنين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 39- 21، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 28، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 40- 27 درجة مئوية.
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