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الأرصاد: أجواء صيفية في أغلب المناطق الجمعة

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 08:00 ص

الوكيل الإخباري- قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس الجمعة صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، و حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ووفق الأرصاد؛ يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 
gnews

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