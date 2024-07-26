الأرصاد : أجواء صيفية في أغلب المناطق اليوم وارتفاع على الحرارة غداً

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. كما يتوقع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.











