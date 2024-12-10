الأرصاد: أجواء لطيفة تتخللها تغيرات طفيفة هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لـ 4 أيام مقبلة، متوقعة أن يكون الطقس مستقرًا وأجواء لطيفة تتخللها تغيرات طفيفة.

اضافة اعلان



الثلاثاء والأربعاء نهارًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء الأربعاء إلى شمالية غربية خفيفة.



ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تصبح شمالية غربية ليلة الأربعاء.



أما الخميس نهارًا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع طقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في البادية.



ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الجمعة نهارًا، يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق، والأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة في مناطق البادية.



ليلًا، يكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا في أغلب مناطق المملكة، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.