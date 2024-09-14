الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلا حتى منتصف الأسبوع

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الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم السبت، درجات الحرارة قليلاً مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتندفع نحو المملكة يوم غدٍ الأحد، كتلة هوائية لطيفة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيًا في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ويكون الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 17 وفي مناطق السهول 30 - 18, وفي الأغوار الشمالية 37 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.