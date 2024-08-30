الأرصاد: أجواء معتدلة ورياح تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف اليوم

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف في شرق المملكة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.