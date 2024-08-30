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الأرصاد: أجواء معتدلة ورياح تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف اليوم

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الجمعة، 30-08-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف في شرق المملكة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 17، وفي مناطق البادية 34 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 21، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.

 
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الطقس الأرصاد: أجواء معتدلة ورياح تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف اليوم

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