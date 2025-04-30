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الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق الخميس

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-04-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً. يُتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتبقى الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مع فرصة لهطول زخات رعدية بعد الظهر.

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الخميس ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

تحذيرات الارصاد الجوية ليوم  الخميس:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من تأثير الغبار.

 
gnews

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