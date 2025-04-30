الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق الخميس

الخميس ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
تحذيرات الارصاد الجوية ليوم الخميس:
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.
تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من تأثير الغبار.
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