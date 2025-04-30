الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق الخميس

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً. يُتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتبقى الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مع فرصة لهطول زخات رعدية بعد الظهر.

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