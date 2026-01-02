الأرصاد: أمطار غزيرة في شمال المملكة مع خطر تشكل السيول

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الصور تشير إلى نشاط واضح للغيوم الركامية مع امتداد محور الهطول من شمال غرب المملكة باتجاه المناطق الوسطى، ما يعزز فرص استمرار الأمطار وتزايد غزارتها خلال الساعات القادمة، ويُبقي خطر تشكل السيول قائماً في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في المناطق الشمالية.
