الأرصاد: أمطار غزيرة في شمال المملكة مع خطر تشكل السيول

الوكيل الإخباري - تشير صور رادار الطقس الصادة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى امتداد نطاق من الغيوم الماطرة فوق شمال المملكة، حيث تتراوح شدة الهطولات بين المتوسطة والغزيرة، خاصة فوق مرتفعات محافظة عجلون ومحافظة إربد.

