الأرصاد: أمطار غزيرة في شمال المملكة مع خطر تشكل السيول

الجمعة، 02-01-2026 12:10 ص

الوكيل الإخباري - تشير صور رادار الطقس الصادة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى امتداد نطاق من الغيوم الماطرة فوق شمال المملكة، حيث تتراوح شدة الهطولات بين المتوسطة والغزيرة، خاصة فوق مرتفعات محافظة عجلون ومحافظة إربد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الصور تشير إلى نشاط واضح للغيوم الركامية مع امتداد محور الهطول من شمال غرب المملكة باتجاه المناطق الوسطى، ما يعزز فرص استمرار الأمطار وتزايد غزارتها خلال الساعات القادمة، ويُبقي خطر تشكل السيول قائماً في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في المناطق الشمالية.

 
 


