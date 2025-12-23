الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

وأوضح صبح، لـ"الوكيل الإخباري"، أن الحالة الجوية ستتسبب بأجواء باردة نسبيًا وماطرة، مع هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق، قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا، إضافة إلى نشاط ملحوظ على سرعة الرياح وانخفاض واضح على درجات الحرارة.
ودعا صبح المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية أولًا بأول.
