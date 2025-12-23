الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

07:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758316 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية أيمن صبح، إن المملكة على موعد مع منخفض جوي يرافقه حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من يوم السبت القادم، متوقعًا أن يؤثر على مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وأوضح صبح، لـ"الوكيل الإخباري"، أن الحالة الجوية ستتسبب بأجواء باردة نسبيًا وماطرة، مع هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق، قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا، إضافة إلى نشاط ملحوظ على سرعة الرياح وانخفاض واضح على درجات الحرارة.



ودعا صبح المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية أولًا بأول.





تم نسخ الرابط





