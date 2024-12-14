الأرصاد: أمطار متوقعة في الثلث الأخير من الشهر الحالي

وأشار آل خطاب إلى أن التحليلات الجوية تشير إلى احتمالية عودة الأمطار في الثلث الأخير من الشهر مع بداية مربعانية الشتاء، التي تبدأ في 21 كانون الأول، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة حالات جوية ماطرة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها مع اقترابها.
وأوضح آل خطاب: على الرغم من تأخر الأمطار، لا يمكن الحكم على الموسم المطري الآن، حيث يستمر الموسم حتى النصف الأول من شهر أيار. نأمل أن تحمل الفترات القادمة المزيد من الخير.
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