الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

كشفت إدارة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى تأثر المملكة بتقلبات جوية تتراوح بين الأجواء المشمسة والمغبرة، مع توقع هطول زخات من المطر ليل الجمعة وفجر السبت في مناطق محدودة.





وبحسب النشرة الجوية، يكون الطقس يوم الخميس غالباً مشمساً وبارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. أما ليلاً فيسود طقس بارد في معظم المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، إضافة إلى تشكل الضباب صباحاً فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.



ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والعقبة، مع نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية بعد الظهر، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية.



ومع ساعات الليل، تتكاثر الغيوم تدريجياً، وتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً إلى غائمة، مع توقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. كما نبهت الأرصاد إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولاً مطرياً، إضافة إلى احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



أما يوم السبت، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة خلال ساعات الصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة. وتبقى الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية.



وأكدت إدارة الأرصاد الجوية ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في ظل احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.



