 
الخميس 2024-11-28 07:24 ص
 

الأرصاد: استقرار على الأجواء من الجمعة وحتى الأحد

...
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 05:57 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس قليلاً مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة، لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمالية ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح بأقصى شمال المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة، وفقاً لما أفادت به الأرصاد.

اضافة اعلان


وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة. الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.


وحذرت الأرصاد اليوم الخميس من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية والبادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول.


وأكدت الأرصاد أنه من الجمعة إلى الأحد (29/11 - 1/12/2024) تشهد المملكة استقراراً نسبياً في الأحوال الجوية.


وتكون الأجواء خلال النهار في هذه الأيام مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم منخفضة يوم الجمعة في شمال ووسط المملكة، بينما تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً يومي السبت والأحد مع ظهور غيوم عالية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.


وحذرت الأرصاد في الأيام القادمة من استمرار احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والحذر من الأجواء الباردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والبادية.


وأشارت الأرصاد إلى أنه تبقى درجات الحرارة ضمن معدلات قريبة من هذا الوقت من السنة مع أجواء مستقرة على مدار الأيام المقبلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات يجعله عرضة للانفجار.. احذر هذا الأمر عند استخدام سخان المياه

..

نعـي فـاضل الأطباء تنعى الصوالحة وقرقش

تعبيرية

طب وصحة لماذا يجب عليك تناول لبن الزبادي يوميا ؟

أحد المحتجين يحمل صورة نتنياهو خلال مظاهرة لعائلات الأسرى أمس الأربعاء في القدس

فلسطين إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد صفقة جزئية مع حماس

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء

..

الوفيات وفيات الخميس 28-11-2024

الطابع العربي الموحد "مع غزة" التذكاري

أخبار محلية "البريد الأردني" يطرح اليوم الخميس الطابع العربي التذكاري الموحد "مع غزة"



 




الأكثر مشاهدة