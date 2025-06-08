الأرصاد: استمرار الأجواء الحارّة في الأردن حتى الأربعاء المقبل

12:22 ص

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الوكيل الإخباري- تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع بقاء الطقس حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، ما يستدعي الانتباه والتحذير. اضافة اعلان





يوم الأحد، تميل الأجواء إلى الحرارة النسبية في معظم المناطق، بينما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات.



خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



يوم الاثنين، يُتوقع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً، وتستمر فرص إثارة الغبار في مناطق البادية.



ليلاً، تبقى الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



يوم الثلاثاء، تعود درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، حيث تكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار في المناطق الصحراوية، ما يُبقي التحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية قائمة.



أما خلال الليل، فتبقى الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



يوم الأربعاء، تستمر الأجواء على نفس الوتيرة، إذ يبقى الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في سرعة الرياح أحياناً، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية وتدني مدى الرؤية.



في الليل، تبقى الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.



ونصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.