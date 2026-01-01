الأرصاد الجوية: بدء تأثر الاردن بالمنخفض الجوي

08:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759331 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الخميس، إن مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي؛ بدأت هطولات مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة في أجزاء من محافظة اربد وكذلك في الأغوار الشمالية. اضافة اعلان





وتابعت أنه يتوقع خلال الفترة القليلة القادمة ان تزداد شدة الهطولات في المناطق الشمالية ويرافقها حدوث العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، وطلبت من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.

تم نسخ الرابط





