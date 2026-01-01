الأرصاد الجوية: بدء تأثر الاردن بالمنخفض الجوي

وتابعت أنه يتوقع خلال الفترة القليلة القادمة ان تزداد شدة الهطولات في المناطق الشمالية ويرافقها حدوث العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، وطلبت من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.
