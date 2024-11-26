 
الثلاثاء 2024-11-26 11:44 م
 

الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 26-11-2024 11:03 م
الوكيل الإخباري-   تؤكد ادارة الارصاد الجوية  على التحذير من احتمالية تشكّل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصةً في المناطق المرتفعة والسهول الشرقية. ينصح بتوخي الحيطة والحذر، خاصةً لمزارعي المناطق المعرضة.اضافة اعلان


ودعت المواطنين متابعة النشرات الجوية للحصول على اخر المستجدات.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع

تعبيرية

طب وصحة 6 أعراض تنذرك ب⁠التهاب العظام

بن غفير

عربي ودولي بن غفير: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية محافظ المفرق يتفقد مرافق خدمية في قضاء السرحان

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

تعبيرية

طب وصحة تحذير لمرضى الضغط والسكري والكوليسترول من هذه العادة الخطيرة!



 




الأكثر مشاهدة