الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع

11:03 م

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الوكيل الإخباري- تؤكد ادارة الارصاد الجوية على التحذير من احتمالية تشكّل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصةً في المناطق المرتفعة والسهول الشرقية. ينصح بتوخي الحيطة والحذر، خاصةً لمزارعي المناطق المعرضة. اضافة اعلان





ودعت المواطنين متابعة النشرات الجوية للحصول على اخر المستجدات.