الأرصاد الجوية تحذّر من ضباب كثيف في العديد من مناطق العاصمة

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكّل ضباب كثيف جدًا في مناطق تلاع العلي وشارع وصفي التل، إضافة إلى عدد من المناطق في العاصمة عمّان، ما أدى إلى تدنٍ شديد في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في بعض المواقع، وذلك وفق ما ورد على موقعها الرسمي.

