الأرصاد الجوية تحذّر من ضباب كثيف في العديد من مناطق العاصمة

ودعت الأرصاد الجوية السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، وضرورة تخفيف السرعة واستخدام أضواء الضباب، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذيرات من السيول
-
تطورات المنخفض الجوي الجديد وحالة الطقس الاثنين
-
أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين
-
الأردنيون على موعد مع منخفض جديد
-
أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا
-
تحذير عاجل صادر عن الأرصاد الجوية
-
أجواء باردة وأمطار غزيرة وتحذيرات من السيول في عدة مناطق بالمملكة