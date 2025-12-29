الإثنين 2025-12-29 12:31 م

الأرصاد الجوية تحذّر من ضباب كثيف في العديد من مناطق العاصمة

جانب من الضباب
ضباب
الإثنين، 29-12-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري-    حذّرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكّل ضباب كثيف جدًا في مناطق تلاع العلي وشارع وصفي التل، إضافة إلى عدد من المناطق في العاصمة عمّان، ما أدى إلى تدنٍ شديد في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في بعض المواقع، وذلك وفق ما ورد على موقعها الرسمي.

ودعت الأرصاد الجوية السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، وضرورة تخفيف السرعة واستخدام أضواء الضباب، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

 
 


