الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء

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الوكيل الإخباري- تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة حتى الأربعاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين؛ لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





ويكون الطقس، الأحد، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يكون الطقس ليلًا لطيفًا بوجه عام.



وتشهد المملكة، الاثنين، ارتفاعًا قليلًا في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. أما ليلًا، فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



ويستمر، الثلاثاء، الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق.



كما يستمر، الأربعاء، الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق.





