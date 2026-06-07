الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء

ويكون الطقس، الأحد، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يكون الطقس ليلًا لطيفًا بوجه عام.
وتشهد المملكة، الاثنين، ارتفاعًا قليلًا في درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. أما ليلًا، فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ويستمر، الثلاثاء، الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق.
كما يستمر، الأربعاء، الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق.
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