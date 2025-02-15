الأرصاد الجوية: خلايا رعدية ماطرة في مناطق عدة من المملكة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن آخر الصور الملتقطة لرادار الطقس تشير إلى وجود خلايا رعدية ماطرة حاليًا في محافظات العاصمة عمان والبلقاء وجرش وعجلون وشمال محافظة معان، حيث تتساقط زخات غزيرة من الأمطار المصحوبة بالرعد في بعض المناطق.

اضافة اعلان



ودعت في بيانها، اليوم السبت، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق المبتلة والابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية.