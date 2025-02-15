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الأرصاد الجوية: خلايا رعدية ماطرة في مناطق عدة من المملكة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن آخر الصور الملتقطة لرادار الطقس تشير إلى وجود خلايا رعدية ماطرة حاليًا في محافظات العاصمة عمان والبلقاء وجرش وعجلون وشمال محافظة معان، حيث تتساقط زخات غزيرة من الأمطار المصحوبة بالرعد في بعض المناطق.

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ودعت في بيانها، اليوم السبت، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق المبتلة والابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية.


وكانت الأرصاد الجوية أفادت في تقريرها، صباح اليوم السبت، بأنه في ساعات الليل المتأخرة تتأثر المناطق الشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى غدًا الأحد، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة في تلك المناطق مع هطول زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد ،مما يؤدي إلى تشكل السيول خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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