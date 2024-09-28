الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتستمر الأجواء الاثنين، خريفية معتدلة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما الثلاثاء، تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في معظم المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار أحيانا ولاسيما في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.
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