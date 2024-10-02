الأرصاد: الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويبقى الطقس السبت، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارا نسبيًا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 13, وفي مناطق البادية 29 - 16, وفي مناطق السهول 24 - 17, وفي الأغوار الشمالية 32 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.
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