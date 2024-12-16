الأرصاد: الموسم المطري الحالي ثاني أضعف أداء بعد عام 1959

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف كانون الأول بلغت 4 بالمئة من المعدل الموسمي العام، ما يجعل هذا الموسم ثاني أضعف أداء بعد موسم 1958/1959، وفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني.

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وأشار آل خطاب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن كميات الأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى منتصف كانون الأول عادةً ما تشكل حوالي 23 بالمئة من المعدل الموسمي العام في معظم مناطق المملكة، وتصل هذه النسبة إلى 27 بالمئة مع بداية مربعانية الشتاء.



ولفت إلى أن مناطق الأغوار سجلت أعلى كميات هطول مطري في المملكة، لكنها ما تزال أقل من المعدل المطلوب.



وبيّن آل خطاب أن مدينتي العقبة ومعان، بما في ذلك منطقة الجفر، لم تشهد أي هطولات مطرية منذ بداية الموسم وحتى هذا اليوم، حيث يعد الموسم الحالي الأضعف في محافظة الزرقاء منذ 6 عقود.

ووفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام، سجلت المحطة 2.7 ملم (2 بالمئة من المعدل الموسمي العام) مقارنة بـ 1.7 ملم (1 بالمئة) في موسم 1958/1959، ورغم ضعف الأداء المطري في ذلك الموسم، أنهى الموسم بتحقيق 86 بالمئة من المعدل الموسمي العام.



وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيصادف موعد الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء، التي تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، حيث تُشكل أمطار المربعانية عادةً 30 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع، والإنجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.