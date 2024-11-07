الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد.
وليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. كما نوهت للأخوة السائقين بوجود خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر. ونوهت أيضاً من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية. وأخيراً، حذرت من احتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة.
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