الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- يسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات غير منتظمة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة خاصة من جنوب وشرق المملكة.و اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر، تضعف فرص هطول المطر ويميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي.

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وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد.



وليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.