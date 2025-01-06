الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً مساء الاثنين

اليوم الاثنين، تشير التحليلات في إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الشرق.
مع ساعات المساء تنحسر حالة عدم الاستقرار و تميل الأجواء للاستقرار التدريجي، وتتناقص كميات الغيوم. ليلاً، يصبح الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، وبارداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة ورياح شمالية شرقية معتدلة.
وحذرت من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة صباحاً، وخطر العواصف الرعدية وتساقط البرد شرق المملكة. ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
من الثلاثاء وحتى الخميس، يكون الطقس مستقراً في هذه الأيام مع أجواء باردة واحتمال تشكل الضباب والصقيع.
حيث تشهد المملكة أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس أجواءً مستقرة، حيث تبقى درجات الحرارة منخفضة، مع طقس بارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً يوم الخميس.
أما ليلاً، فالطقس بارد جداً في معظم المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
وحذرت الأرصاد خلال هذه الأيام من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول (خاصة الثلاثاء).
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