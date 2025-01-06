الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً مساء الاثنين

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات الحالة الجوية حتى يوم الخميس.



اليوم الاثنين، تشير التحليلات في إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الشرق.

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