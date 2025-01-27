الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الأربعاء.



الاثنين نهاراً، يبقى الطقس غير مستقر وبارد نسبياً وغائماً جزئياً، مع هطول زخات من المطر في شرق المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد. ومع ساعات المساء يميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم.



الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية.



ليلاً، الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.



ونوهت من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطولاً مطرياً.



الثلاثاء نهاراً، الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول والبادية.



الأربعاء نهاراً، يستمر الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً، الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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