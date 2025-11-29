الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتوقع هطول الأمطار مع بداية الأسبوع

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهد الأردن خلال الأيام الأربعة المقبلة تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة وحالة السماء، مع استمرار تأثير الضباب على المرتفعات الجبلية.

يوم السبت:

نهارًا، سيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلاً، يظل الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



نصائح: الطقس مناسب للرحلات الداخلية، خاصة في مناطق الأغوار والعقبة.



يوم الأحد:

نهارًا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والطقس مائل للبرودة وغائم جزئي إلى غائم في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ويتوقع هطول زخات مطرية في أجزاء من شمال غرب المملكة، قد تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الوسطى، مع رياح غربية معتدلة تنشط على فترات.



ليلاً، يكون الطقس غائمًا جزئيًا في شمال ووسط المملكة وباردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



تحذيرات: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



نصائح: الانتباه على الطرقات التي تشهد هطول مطري لتجنب الانزلاق.



يوم الاثنين:

نهارًا، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



يوم الثلاثاء:

نهارًا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



تحذيرات: تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.