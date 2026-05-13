الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

12:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أن المملكة ستشهد خلال الأيام الثلاثة المقبلة أجواءً معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة يوم الخميس، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





وبحسب التوقعات، يطرأ يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف في معظم المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط واضح للرياح الشمالية الغربية وهبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار، خصوصاً في مناطق البادية. كما يكون الطقس ليلاً بارداً نسبياً في أغلب المناطق.



أما يوم السبت، فيستمر الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ومعتدلاً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، واستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار في مناطق البادية.



وحذّرت الإدارة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية خلال الأيام المقبلة.







